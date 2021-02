Covid Milano, assembramenti Darsena prima di ritorno in zona arancione

Musica e balli in Darsena, a Milano ieri sera, con centinaia di giovani per l'ultimo weekend in zona gialla prima che scatti quella arancione. Una sorta di "rave party" documentato da numerose foto e video sui social. Su Twitter c'è chi si indigna, rivolgendosi al sindaco Giuseppe Sala che ieri aveva invitato i cittadini alla cautela e alla responsabilità. C'è anche chi invocava l'invio di volanti. Molti dei giovani presenti portavano la mascherina, ma c'era anche chi preferiva non indossarla o tenerla abbassata. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LA SITUAZIONE IN LOMBARDIA - LA SITUAZIONE A MILANO - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La rissa in Darsena

Inoltre, si è accesa anche una rissa tra alcuni giovanissimi, presto sedata dall'intervento dei carabinieri. Alla rissa hanno partecipato almeno una ventina di ragazzi, anche con alcuni lanci di bottiglie, ma non ci sono stati feriti. Tutto è iniziato attorno alle 21 ed è tornata tranquilla verso le 23.30.

Sala: "In Darsena ieri 200 agenti, di più non si poteva"

Su quanto visto in Darsena nella giornata di ieri, è intervenuto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala: "Ieri sera intorno ai Navigli e alla Darsena c'erano migliaia e migliaia di persone. Le forze dell'ordine, tra quelle coordinate dalla Questura e quelle del Comune, erano pari a circa 200 unità, il numero l'ho ricevuto dal Prefetto. E, che piaccia o no, di più non si poteva metterne, perché la città è grande e va gestita nella sua interezza. Questa è la realtà. Sarebbe stato meglio chiudere nel pomeriggio la Darsena? Ma secondo voi, chi stava in giro sarebbe stato a casa o sarebbe andato da qualche altra parte? Di fronte a questi dati di realtà, la maggior parte dei commenti sono sulla mancanza delle forze dell'ordine. Io però sto dalla loro parte, dalla parte di uomini e donne che sono lì a lavorare e non dalla parte di chi non tiene un comportamento adeguato alla grave crisi sanitaria che stiamo attraversando. Ma se viene meglio scrivere a lettere cubitali "DOVE ERANO POLIZIOTTI E VIGILI?" cosa volete che vi dica? Solo che continuerò a lavorare, a metterci la faccia. Con pazienza, dedizione e misura, come il mio ruolo richiede".