Bonus Irpef, 1,5 milioni di dipendenti rischiano di doverlo restituire

5/15 ©Fotogramma

Gli importi sono: 100 euro al mese per redditi annui tra 8.174 euro e 28mila euro; fino a 80 euro al mese per redditi tra 28mila euro e 35mila euro; meno di 80 euro al mese per redditi annui tra 35mila e 40mila euro; nessun bonus per redditi superiori a 40mila euro

Bonus tracker, dai ristori al superbonus 110%: quanti soldi sono arrivati agli italiani?