Bonus Inps: da febbraio contributo 100 euro anche ai disoccupati Naspi

Il bonus viene riconosciuto sotto forma di detrazione fiscale, una sorta di bonus Irpef. Non è necessario presentare una domanda per ottenerlo: per i disoccupati dal 23 febbraio è direttamente l’Inps (che agisce come sostituto d’imposta) a erogare il contributo e gli aventi diritto lo riceveranno sul conto corrente (separatamente dal pagamento mensile della Naspi). Per chi non è disoccupato, invece, è il datore di lavoro privato a riconoscere il bonus Irpef nel cedolino e il dipendente lo vedrà in busta paga