Il provvedimento del 12 febbraio 2021 fornisce tutte le istruzioni per la compilazione del documento, a seguito dell’estensione fino al 30 aprile 2021 del credito d’imposta per canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, previsto dal decreto Rilancio (estensione disposta dalla legge di Bilancio 2021): ecco tutto quello che c'è da sapere