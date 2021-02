Covid, che cosa si rischia senza proroga dello stop ai licenziamenti

4/15 ©Getty

“È impossibile fare una stima dei posti di lavoro che salterebbero in caso di mancata proroga al blocco dei licenziamenti - spiega all'AGI Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione Adapt - il problema è che da un lato non sappiamo quante imprese decideranno di andare avanti con la cassa integrazione per non perdere le competenze costruite in questi anni e quante sono queste persone che le aziende considerano fondamentali e che non vogliono perdere”

Recovery plan, come cambierà con Mario Draghi