Il governo Draghi incassa una larga fiducia in Senato. I sì sono stati 262, 19 meno di quota Monti. Quindici dei 40 no sono arrivati da M5s. E altri 8 pentastellati non erano presenti. Oggi vota la Camera. Il premier chiama a "una nuova ricostruzione come nel dopoguerra", avverte che "l'unità non è un'opzione ma un dovere" e che la scelta dell’euro è "irreversibile". Cambia lo statuto M5s: ok degli iscritti Rousseau alla nuova governance collegiale, con un comitato di 5 membri.