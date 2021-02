7/15 ©Getty

A tutti i contribuenti è riconosciuta un'esenzione per le prime 46.200 corone (8.632 euro), importo ridotto a 34.500 corone (4.639 euro) per i minorenni. Sono poi riconosciute deduzioni per gli interessi passivi, i figli a carico, i contributi previdenziali (fino a 52.400 corone, l'equivalente di 7.046 euro), i contributi per il fondo di disoccupazione e le spese per il trasporto tra casa e lavoro