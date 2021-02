Il presidente dell'Anci a “L’Ospite” condotto da Massimo Leoni: "Non vogliamo cambiare gli automatismi che ormai sono entrati nella quotidianità, ma dobbiamo cercare di mantenere basso l'indice di contagiosità nei comuni e nelle regioni". Sul Pd: "Non deve essere ostaggio delle correnti" Condividi:

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, è intervenuto a "L'Ospite" condotto da Mauro Leoni, dove ha parlato della gestione politica della pandemica di Coronavirus (GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). "Con Draghi abbiamo già iniziato a lavorare - ha spiegato - i comuni stanno vivendo una contrazione della capacità fiscale e vogliamo certezze sul futuro, per non rischiare di stoppare i servizi al cittadino". Decaro non vede un cambio di passo del governo: "Se non cambiano i parametri di controllo della pandemia, non penso ci possa essere questo cambio".

“Due i parametri più importanti: posti letto occupati e indice contagiosità” approfondimento Covid, i nuovi colori delle regioni cosa si può fare e cosa no "L'indice di contagiosità e i posti letto occupati sono i due parametri principali a cui fare attenzione dei 21 attuali", ha continuato Decaro riferendosi alla valutazione del rischio nelle regioni italiane (IL CAMBIO COLORE DELLE REGIONI DA LUNEDì). "In Sardegna per esempio abbiamo pochissimi posti letto occupati, quindi giusto avere delle basse restrizioni - ha detto, riferendosi alla prima regione che da lunedì sarà in zona bianca - In altri posti invece ci sono diversi focolai quindi giusto alzare il livello". Nei comuni più piccoli, "dove c’è più pericolo di assembramenti", Decaro di dice d’accordo "per poter fare delle ordinanze a livello locale in modo da cercare di limitare i contagi". Il sindaco di Bari ha poi sepigato che "i parametri vengono valutati e contemporaneamente ci sono restrizioni o allentamenti. Sui parametri se le Regioni vogliono chiedere al Governo di fare una interpretazione un po' diversa, attraverso i loro consulenti scientifici, ben venga. Quello che non vogliamo cambiare è l'automatismo, perché è quello che ci ha permesso di mantenere la situazione sotto controllo e soprattutto ci rende tutti responsabili".

“Se indice RT basso, bene riaprire cinema e teatri in sicurezza “ approfondimento Gli aggiornamenti sul coronavirus in Italia e nel mondo Sulle ordinanze, secondo cui ora il cambio di colore delle regioni parte dal lunedì, Decaro ha spiegato che “lo avevamo chiesto noi questo cambio di giornata, dalla domenica al lunedì c’èpiù tempo per organizzarsi, penso ai ristoratori, a chi deve pensare alla scuola dei figli”. Sulla riapertura di cinema e teatri pensata con largo anticipo, Decaro osserva che “bisognerà vedere cosa succederà nei prossimi giorni, se l’indice rimarrà basso bene riaprire in sicurezza”, altrimenti sarebbe “una nota stonata rispetto alla situazione”.