Covid, Cts: "C'è un impatto dei nuovi contagi sulle scuole"

Il Comitato Tecnico Scientifico è riunito in un vertice dedicato alle scuole per stilare un verbale dal quale potrebbero arrivare indicazioni che saranno prese in considerazione nel nuovo Dpcm. Ipotesi stop per istituti in zone rosse

C'è un impatto dei nuovi contagi nelle scuole, ma differenziato. Per questo sarebbe auspicabile una modulazione delle misure a seconda delle zone, variabile in base a Comuni o Province e non soltanto su base regionale. È quanto emerge da una riunione iniziata alle 19 del Comitato Tecnico Scientifico, che al termine dell'incontro stilerà un verbale sul rapporto dei contagi Covid ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ) e la scuola. Dal documento arriveranno dei consigli per il nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 6 marzo.

Lezioni in dad per tutte le zone rosse regionali e locali

Secondo il Cts, con la stabilità dei contagi in zona gialla per 3 settimane consecutive, le attuali disposizioni sulle lezioni in presenza non dovrebbero cambiare. Al verbale sarà allegato uno studio Iss, sul quadro contagi-scuole. Si potrebbero prevedere lezioni a distanza in tutte le scuole nelle zone rosse regionali o in quelle locali, ma anche oltre il superamento di una determinata soglia di incidenza, a prescindere dal colore. Una delle quote in discussione sarebbe intorno ai 100 casi ogni 100mila abitanti.

Cosa potrebbe succedere

Secondo l'orientamento prevalente degli esperti, quindi, le scuole saranno chiuse nelle zone rosse, a livello regionale o solo locale, ma se ci sono dati particolarmente allarmanti sulla diffusione del virus si potrebbe anche prescindere dal colore. In relazione alle aree arancioni e gialle, invece, i protocolli attualmente in uso dovrebbero rimanere invariati.