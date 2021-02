Covid: dalla Campania alle Marche, aumentano le chiusure nelle scuole

Crescono di giorno in giorno le ordinanze che prevedono limitazioni al regolare svolgimento delle lezioni in presenza, soprattutto nelle zone più colpite dalle varianti del coronavirus. A breve in arrivo il parere del Cts sui contagi negli istituti scolastici. Rezza: "Chiusura dolorosa ma da considerare". De Luca: "Da lunedì chiudiamo tutte le scuole". Acquaroli: "Dad al 100% per le superiori nelle Marche". Ecco le disposizioni regione per regione