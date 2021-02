Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

14/23 ©Getty

TOSCANA – Un caso di variante brasiliana nel reparto di geriatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. A Siena chiusura per una settimana di scuole medie e istituti superiori per l'accertamento della presenza delle varianti inglese e brasiliana in alcuni casi in ambito scolastico. La variante inglese, ha detto l'assessore regionale al diritto alla Salute, Simone Bezzini, è destinata anche in Toscana a diventare uno dei ceppi prevalenti: attualmente è rilevata in circa il 40-50% di chi si ammala