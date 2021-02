2/15 ©Ansa

ALTO ADIGE - Le misure restrittive nella provincia autonoma di Bolzano sono state prorogate fino al 14 marzo dal governatore Arno Kompatscher. Restrizioni ulteriori per Merano, Rifiano, San Pancrazio, Moso in Passiria, Malles Venosta, Lana e tutti i Comuni della val Passiria ossia San Martino in Passiria, Caines e San Leonardo in Passiria, dove fino al prossimo 7 marzo per entrare o uscire dal territorio comunale serve un tampone negativo non anteriore alle 72 ore

