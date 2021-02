Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

Sono tre le varianti del coronavirus - inglese, brasiliana e sudafricana - che destano preoccupazione e che l'Iss sta monitorando dalla fine del 2020. Il ministro della Salute Speranza: "C'è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l'impatto delle varianti. Necessario non allentare le misure adesso". Le Regioni: “Serve valutazione preventiva sull'impatto". Iss: ""In Italia si è stimato che la variante inglese ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non varianti"