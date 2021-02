Coronavirus, Umbria: la variante brasiliana prevale a Perugia al 71%

In Umbria preoccupa la diffusione delle nuove varianti del coronavirus . In particolare, come riporta il Corriere dell'Umbria , in base ai risultati emersi dagli ultimi prelievi dello studio di prevalenza condotto nella Regione, risulta predominante la variante brasiliana (54%), soprattutto a Perugia, dove arriva a toccare il 71% del totale dei campioni analizzati.

Covid, solo 29 campioni su 176 riconducibili al ceppo originario



Solo 29 degli ultimi 176 campioni analizzati, tra i 299 prelevati random nei 5 laboratori regionali il 10 febbraio, sono riconducibili al ceppo originario del coronavirus. In 147 campioni risultano, invece, varianti del coronavirus. Tra questi, 95 sono di brasiliana (53,9%) e 52 di inglese (29,5%). Nei primi 77 analizzati il ceppo brasiliano era stato trovato in 41 e l’inglese in 22.

Nel capoluogo umbro invece, come detto, la variante brasiliana ha una prevalenza del 71%, mentre la variante inglese è stata identificata nel 23,7% dei campioni analizzati.



Varianti inglese e brasiliana stanno sostituendo ceppo originario



In Umbria, come annunciato negli scorsi giorni dal direttore regionale Salute e Welfare, Claudio Dario, "le varianti, inglese e brasiliana soprattutto, stanno sostituendo il ceppo originario di infezione per come lo abbiamo conosciuto fino ad ora".

La presenza di varianti sul territorio regionale coincide con un picco di contagi e ricoveri inaspettato, e con un incremento dell'indice di mortalità.

Secondo i dati dell'ultimo report di Altems (Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari dell’Università Cattolica), in Umbria nella settimana tra il 9 e il 15 febbraio, il numero di morti per 100mila abitanti è stato pari a 6,30, inferiore solo al dato del Friuli Venezia Giulia (8,29), e a meno di due punti dal valore massimo mai raggiunto in Italia tra 26 marzo e il 1 aprile 2020, ovvero 8,37.

Quanto ai ricoveri Covid, nonostante una riduzione registrata nel bollettino di ieri, Agenas rileva come le degenze ordinarie Covid siano al 54% di saturazione (soglia di criticità 40%), mentre le terapie intensive al 57%, e qui l’allerta scatta quando si supera il 30%.