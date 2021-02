Nuovo Dpcm Draghi, da ristoranti a spostamenti: le possibili regole

8/15 ©Ansa

Seconde Case - Le faq - non aggiornate - presenti sul sito del Governo precisano che anche le seconde case rientrano nelle regole sugli spostamenti. Chi vive in fascia gialla e in fascia arancione può andare nelle seconde case anche se si trovano fuori regione. Non si può invece andare in una seconda casa che si trova in fascia “arancione scuro” e in zona rossa. Chi vive in fascia “arancione scuro” e in zona rossa non può uscire dal comune di residenza e dunque non può andare nelle seconde case, anche se si trovano in fascia gialla o in fascia arancione