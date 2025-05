Roma, ragazza molestata durante il Concertone: arrestati tre uomini

Approfittando della folla accalcata sotto il palco del Concertone del Primo Maggio a San Giovanni, tre uomini hanno molestato una ragazza in attesa di accedere all’area sotto palco. Le urla della vittima e l’intervento di un’amica hanno messo in fuga gli aggressori, successivamente rintracciati e arrestati dalla polizia grazie alle descrizioni fornite. La giovane è stata soccorsa e accompagnata in ospedale per accertamenti. La polizia ha fatto sapere che gli arrestati erano tre stranieri, tutti di origine tunisina.