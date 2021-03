1/22 ©Fotogramma

Dopo il monitoraggio dell’Iss e del ministero della Salute sulla situazione coronavirus in Italia, cambiano i colori delle regioni italiane. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato le ordinanze sule nuove fasce di rischio, in vigore da lunedì 1 marzo. Ecco cosa si può fare e cosa no nei diversi territori, in attesa del nuovo Dpcm che entrerà in vigore il 6 marzo

