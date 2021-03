Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi

Oggi Cdm decisivo per il governo Draghi per stabilire le regole e le restrizioni del nuovo Dpcm valide fino a Pasqua ( qui la bozza ). Dopo la rimozione di Arcuri, il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 è il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo . Suo il compito di organizzare e potenziare il nuovo piano vaccini: si punta a somministrare tra le 300mila e le 500mila dosi al giorno ad aprile. Intanto preoccupa la curva del contagio, che riprende a salire, così come terapie intensive e ricoveri. Il tasso di positività è al 7,68% ( BOLLETTINO GRAFICHE ). Aumentano le ordinanze locali: in Lombardia la città di Cremona, la provincia di Como e altri Comuni passano dal 3 marzo in zona arancione “rafforzata”, con tutte le scuole chiuse a eccezione degli asili nido.