Covid, Antonelli (Cts) a Sky TG24: "Il virus circola enormemente"

“In questo momento abbiamo un Rt, cioè un indice di diffusione del virus che è a 0.99, ma in 10 regioni è sopra l’1 quindi vuol dire che il virus circola enormemente”. Queste le parole di Massimo Antonelli, direttore del reparto di anestesia e rianimazione al Policlinico Gemelli di Roma, nonché membro del Comitato tecnico scientifico, a Sky TG24. “È importante inquadrare prima a livello nazionale quello che è emerso dall’ultima cabina di regia (del Comitato tecnico scientifico, ndr) e che è poi stato tradotto alla presidenza del Consiglio: l’incidenza settimanale, cioè il numero di casi per 100mila abitanti per sette giorni, è passato dai circa 135 di una settimana fa a 145”. Antonelli poi aggiunge: "Abbiamo cinque regioni che sono ad alto rischio e le province di Trento e Bolzano addirittura hanno più di 300 casi ogni 100mila abitanti" ( TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI ).

“Cala l’età media dei ricoverati ma segnali positivi dai vaccini”



Secondo quanto riferito da Antonelli, "globalmente parlando abbiamo l’indice di occupazione dei posti letto in terapia intensiva che è intorno al 24%, quindi sotto la soglia critica, ma in realtà in alcune regioni è al di sopra del 30% e alcune di esse come l’Umbria o il Molise stanno adesso trasferendo malati presso altre regioni”. Per quanto riguarda le fasce colorate e l’età media dei ricoveri: “Ci sono senz’altro delle zone rosse chirurgiche e l’età media dei pazienti ricoverati in ambito ospedaliero è scesa, siamo intorno ai 44 anni, quindi pazienti più giovani”. Poi però sottolinea: “L’unico dato che credo sia positivo e che è interessante è che il trend dei casi positivi tra le persone ottuagenarie che sono state vaccinate e il personale sanitario è in deciso calo. Quindi se da un lato c’è una situazione complessa, dall’altro ci sono dei segnali incoraggianti proprio grazie all’utilizzo dei vaccini che speriamo si rendano disponibili il prima possibile”.