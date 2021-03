Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

10/19 ©Fotogramma

ALTO ADIGE – Nei giorni scorsi sono stati individuati altri 15 casi di variante sudafricana. In alcuni comuni, per questo motivo, sono in vigore misure più restrittive: Merano, Silandro, Tirolo, Parcines, Rifiano, Moso in Passiria, San Pancrazio, Malles, Lana, San Martino in Passiria, Caines, San Leonardo in Passiria. Obbligo di test in entrata e uscita. Nella regione sono stati rilevati in tutto almeno 31 casi di variante sudafricana, 220 spagnola, 220 britannica, 90 ceca. Il governatore Arno Kompatscher ha detto che il lockdown duro è prolungato fino al 14 marzo