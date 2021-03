Vaccini, Cavaleri (Ema): decisione su Johnson & Johnson a metà marzo

Lo ha sottolineato il presidente della task force sui vaccini dell'European Medicines Agency (Ema), in un'intervista concessa al quotidiano "La Stampa". "La decisione arriverà entro metà marzo. Gli Stati Uniti hanno dato un permesso d'emergenza di cui noi non disponiamo. La nostra è un'autorizzazione piena, anche se sotto condizione di aggiornamenti, e richiede più tempo", ha spiegato

"La priorità è garantire subito una dose a tutti i soggetti fragili, ma senza dimenticare la seconda entro quattro mesi per AstraZeneca ed entro due per Pfizer e Moderna". Sono le parole, pronunciate nel corso di in un'intervista al quotidiano “La Stampa”, di Marco Cavaleri, presidente della task force sui vaccini dell'European Medicines Agency (Ema), a proposito della strategia vaccinale contro il Covid. Cosa aspettarsi, invece, dal vaccino di Johnson & Johnson, già autorizzato dalla Food and Drug Administration, l’agenzia federale statunitense che si occupa di farmaci? "La decisione arriverà entro metà marzo. Gli Stati Uniti hanno dato un permesso d'emergenza di cui noi non disponiamo. La nostra è un'autorizzazione piena, anche se sotto condizione di aggiornamenti, e richiede più tempo", ha spiegato l’esperto.