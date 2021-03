Vaccini, l'ad di Astrazeneca a Sky TG24: "Caso Uk prova che funziona"

Lorenzo Wittum spiega: "Ora abbiamo i dati sull'efficacia nella vita reale: in Scozia le ospedalizzazioni si sono ridotte del 95%, e ci aspettiamo lo stesso in Inghilterra". E sulle consegne in Italia: "L'impegno è di 10 milioni di dosi nel secondo trimestre"

“Il caso del Regno Unito prova che i vaccini funzionano”. A dirlo è Lorenzo Wittum, presidente e ad di Astrazeneca Italia, intervenuto a Sky TG24. “E che è importante - aggiunge - che per l’andamento dell’epidemia più persone possibile siano vaccinate nel minor tempo possibile”. Sulle dosi in arrivo in Italia, Wittum spiega: "Siamo pronti a fornirne 20 milioni nel secondo trimestre, di cui 10 milioni da produrre nella catena europea". Il target per il 2021 è di "300 milioni in Europa di cui 40 per l’Italia" (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).