Covid e scuola, Sebastiani: con ritorno da dad ad aula indice Rt +25%

Il matematico dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo "Mauro Picone" del Cnr spiega che ci sono "numerosi studi relativi a decine e decine di Paesi che dimostrano che il passaggio dalla didattica a distanza a quella in presenza fa crescere l'indice Rt del 25%, mentre il passaggio inverso lo fa abbassare nella stessa misura". "Il problema non è la scuola in sé – aggiunge – quanto il complesso delle attività connesse"

“Ci sono numerosi studi relativi a decine e decine di Paesi che dimostrano che il passaggio dalla didattica a distanza a quella in presenza fa crescere l'indice Rt del 25%, mentre il passaggio inverso lo fa abbassare nella stessa misura”. A dirlo è stato il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” del Cnr. Intervenendo su Rai Radio 1, ha aggiunto: "Il problema non è la scuola in sé, che è sicura, quanto il complesso delle attività connesse, come i trasporti e la stessa socialità”.

Sebastiani: “La situazione è preoccupante” Secondo Sebastiani, “la situazione purtroppo è preoccupante e in diverse regioni e province la curva del contagio sta crescendo in modo esponenziale”. “Per fortuna ci sono anche realtà diverse, come la Sardegna, mentre la Lombardia è tornata a essere in primo piano come un anno fa, probabilmente per un insieme di cause: il numero dei residenti, la densità, la mobilità, fattori ambientali. C'è sempre un certo sbilanciamento verso il nord, ma anche regioni come Molise e Basilicata hanno problemi”, ha sottolineato il matematico. Che ha aggiunto: “Abbiamo a disposizione due armi. La prima è la vaccinazione, che da un lato riduce la mortalità e protegge le categorie più fragili e dall'altro riduce la circolazione del virus. L'altra sono le restrizioni, che funzionano: quelle adottate per Natale, ad esempio, hanno abbassato la curva della positività ai test dal 13 all'8%”.