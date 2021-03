4/23 ©Ansa

ALTO ADIGE - Nella provincia autonoma di Bolzano il lockdown è stato prorogato fino al 14 marzo: si mantiene la Dad per scuole medie, superiori e università. È tornata in presenza, invece, dall’1 marzo, la didattica nelle scuole per l'infanzia e alle elementari dove si attuerà una "strategia di testing". Ciò non vale per i comuni, come Merano, in cui sono in vigore regole più restrittive per la presenza della variante sudafricana

