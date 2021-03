"Viviamo un momento difficile, lo sappiamo tutti. Il virus sta riprendendo quota anche per queste varianti che toccano anche i nostri bambini. Noi siamo pienamente responsabili e siamo certi che con l'aiuto di tutti ancora una volta porteremo avanti questo nostro Paese anche al di là di questa emergenza". E’ il messaggio lanciato dal ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi che ha partecipato in videocollegamento all'inaugurazione dell'anno accademico 2020-21 dell'Università di Parma. "Il nostro è un Paese che proprio nelle difficoltà ritrova quella unità che è l'unico strumento per poter vincere e 'andare oltre', matrice fondante della stessa parola educazione" ha aggiunto il neo ministro.

Bianchi: "La scuola al centro della società"

"La pandemia non ci deve far paura: è un'altra sfida che abbiamo come comunità. La stiamo affrontando, questo governo come i precedenti, avendo ben chiaro che la scuola e tutto il sistema educativo devono essere al centro, non al margine, della nostra vita collettiva. Il nostro obiettivo non è soltanto vincere l'emergenza ma guardare oltre l'emergenza. Guardare oltre è il mestiere dell'università da sempre: guardare oltre, non perdere il contatto continuo con la realtà", è l’invito di Bianchi in un altro passaggio del suo intervento.