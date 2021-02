Scuola, Bianchi: "Anche quest’anno niente scritti alla maturità"

"Voglio ripartire dal Sud"

Governo Draghi, chi è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi

Per quanto riguarda l’ammissione, “sarà disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di classe”. “La prima cosa da fare - sottolinea il professore - è vaccinare tutti gli insegnanti e il personale, anche i più grandi di età. Solo se loro saranno in sicurezza le scuole saranno sicure anche per i ragazzi e le famiglie” (COME CAMBIA IL PIANO VACCINI - GLI AGGIORNAMENTI LIVE SUL COVID-19). “Io voglio ripartire dal Sud che è la zona più in difficoltà perché per rilanciare il sistema si comincia da chi ha più problemi, da chi è più debole”, aggiunge Bianchi, che non si sbilancia sull’ipotesi di modificare il calendario scolastico per far andare gli studenti in classe fino a fine giugno: “Dobbiamo decidere rispettando i diritti e la vita delle persone - chiosa -. La scuola non è solo insegnamento, apprendimento ma anche vita comune”.