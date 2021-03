Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia

15/21 ©Ansa

ABRUZZO – In provincia di Pescara continua a dilagare la variante inglese, responsabile di almeno il 70% dei contagi. La diffusione virale è "dilagante", la situazione è in peggioramento e richiede "estrema attenzione”, scrive la Asl. A due settimane dall'entrata in vigore della zona rossa istituita nel Pescarese e nel Chietino, i dati restano pesanti e per questo il governatore Marco Marsilio ha prorogato le maggiori restrizioni a tempo indeterminato in 14 località del Pescarese e 9 del Chietino. “Serve anche altro. A partire da una vaccinazione mirata", ha detto