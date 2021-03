Non sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi ma i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, a illustrare il nuovo Dpcm con le misure contro la pandemia ( LA BOZZA ), in una conferenza stampa alle ore 18:45 a Palazzo Chigi. All'incontro con i giornalisti parteciperanno anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Lo ha annunciato in una nota di Palazzo Chigi (CORONAVIRUS, GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE ).

Cosa sappiamo sul Dpcm



Nuovo Dpcm, le possibili restrizioni fino a Pasqua: la bozza

I divieti e le restrizioni del nuovo Dpcm saranno validi dal 6 marzo resteranno in vigore anche a Pasqua e Pasquetta con una scadenza prevista per il 6 aprile. Il testo è stato messo a punto dopo un incontro del premier Draghi con diversi ministri, i membri del Comitato tecnico scientifico e le regioni. Si va verso la chiusura delle scuole nelle zone rosse e in quelle arancioni con un'alta incidenza di casi. Nelle altre dovrebbero essere i governatori e i sindaci a decidere. Il Dpcm prevederà anche alcune riaperture, seppure non da subito: dal 27 marzo riapriranno in zona gialla - nel rispetto di specifici protocolli - cinema e teatri mentre sarà possibile andare al museo anche nei weekend. Tra le novità anche la chiusura in zona rossa di barbieri e parrucchieri, a differenza del precedente Dpcm. Viene poi eliminata la norma che vietava di ricevere in casa persone non conviventi, in zona gialla.