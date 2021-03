2/8 ©Ansa

Resta l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale per non creare assembramenti e d'indossare le mascherine. Il primo giorno in area bianca, in molti si sono messi in fila all'esterno dei locali per poter tornare a bere qualcosa con amici e parenti

Covid in Sardegna, tasso di positività 0,7%