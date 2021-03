Vaccini, Uk: ricoveri giù dell’80% con una dose AstraZeneca o Pfizer

L'efficacia dei vaccini anti-Covid

approfondimento

Nel corso di una conferenza stampa svoltasi a Downing Street, Hancock ha confermato che secondo la Public Health England (PHE), una singola dose di vaccino contro il coronavirus, prodotto da Oxford-AstraZeneca o da Pfizer-BioNTech, è efficace più dell'80% nel prevenire il ricovero ospedaliero tra gli ultraottantenni. I dati mostrano dunque l'efficacia dei vaccini anti-Covid ma, nonostante questo, Hancock ha esortato la popolazione britannica a continuare a seguire le regole senza così gettare al vento i progressi compiuti nella lotta contro il virus.

Public Health England (PHE): i dati di uno studio su 7,5 milioni di persone

Come scrive sempre Sky News, secondo uno studio del PHE che ha coinvolto più di 7,5 milioni di persone di età pari o superiore a 70 anni in Inghilterra, le infezioni negli over 70 diminuiscono a partire da circa tre settimane dopo la somministrazione di una dose di entrambi i vaccini. L’efficacia contro il Covid negli over 70, quattro settimane dopo la prima inoculazione, variava tra il 57-61% per il vaccino Pfizer-BioNTech e tra il 60-73% per il vaccino Oxford-AstraZeneca. Per gli esperti britannici, oltre alla protezione contro la malattia sintomatica, gli ultracinquantenni che avevano ricevuto una dose di vaccino Pfizer avevano un ulteriore 43% in meno di rischio di ospedalizzazione d’urgenza e un ulteriore 51% in meno di rischio di morte. Inoltre, gli ultraottantenni a cui era stata somministrata la prima dose del vaccino Oxford-AstraZeneca hanno dimostrato di avere un rischio inferiore del 37% di ricovero ospedaliero d'urgenza, ma non ci sono dati di follow-up sufficienti per valutare l’impatto sui decessi. Gli autori dello studio, che non è stato ancora sottoposto a peer review, hanno affermato che "entrambi i vaccini mostrano effetti simili", aggiungendo che, "una singola dose di entrambi i vaccini è efficace all'80% circa nel prevenire il ricovero in ospedale e una singola dose di vaccino Pfizer è efficace all'85% nel prevenire la morte per Covid". Lo stesso Hancock ha affermato che il numero di ricoveri ospedalieri è diminuito più rapidamente di quello dei nuovi casi, in particolare tra le fasce di età più anziane a cui è stata somministrata una dose di vaccino: "è il segno che il vaccino funziona".