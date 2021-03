Covid, Bologna in zona rossa da giovedì 4 marzo

Provvedimento per la città e la sua provincia che avrà valore fino al 21 marzo: chiusi asili e negozi non essenziali. In Emilia-Romagna oltre 2mila nuovi contagi nelle ultime 24 ore Condividi:

Bologna e la sua provincia saranno zona rossa da giovedì fino al 21 marzo. Lo ha annunciato il sindaco Virginio Merola, dopo la decisione unanime dei sindaci, condivisa dalla Regione che a breve firmerà l'ordinanza. Chiusi anche i nidi e le scuole d'infanzia, oltre alle attività commerciali non essenziali. A Bologna l'incidenza dei casi nell'ultima settimana di febbraio ha superato i 400 casi, con 13 Comuni sopra i 500 casi e la media del distretto Appennino di 584. Molto preoccupante anche la situazione del territorio di Imola (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).

Appello del sindaco Merola: 'Uscite solo per necessita" approfondimento Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 marzo Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha rivolto un appello ai cittadini sottolineando che "il tema dei comportamenti individuali è più che mai fondamentale", spiegando che è necessario "che le persone escano di casa solo per recarsi al lavoro, per necessità e per motivi di salute, e che siano rispettate le norme sanitarie individuali".

In Emilia Romagna oltre 2mila positivi nelle ultime 24 ore Nella giornata di oggi sono 2.040 i nuovi positivi al coronavirus registrati in Emilia-Romagna. I morti in un giorno sono44 morti, mentre continuano a crescere i ricoverati. I nuovi casi sono stati individuati sulla base di 40.171 tamponi fra molecolari e antigenici, di questi 834 sono asintomatici, individuati con screening e contact tracing.

Preoccupano soprattutto le province di Bologna e di Modena approfondimento Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 2 marzo La situazione continua ad essere preoccupante in particolare per le province di Bologna (892 casi, di cui 101 nell'Imolese) e di Modena (310) per le quali sono in arrivo ulteriori restrizioni. I casi attivi salgono a 45.847, il 94,1% in isolamento domiciliare perché non necessitano di cure ospedaliere.