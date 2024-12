Disabilità, l'ippoterapia per i ragazzi del centro di Ciampacavallo

Solidarietà, volontariato e lavoro di squadra: si è svolta il 10 dicembre una giornata dedicata all’inclusione e al supporto di persone con disabilità nella struttura di Ciampacavallo, dove dal 2000 tanti ragazzi sperimentano i benefici fisici e psicologici dell’ippoterapia.

Madrina Claudia Conte, giornalista e scrittrice, che insieme a 42 dipendenti di Plaza Premium Group e alla General Manager Analia Marinoff, si sono recati presso il centro, per fare un’esperienza di team building con i ragazzi disabili e per consegnare loro doni natalizi.

Presente anche Massimiliano Maselli, Assessore all’inclusione sociale e ai servizi alla persona della Regione Lazio, che ha contribuito a salvare dalla chiusura il centro nel verde dell’Appia Pignatelli, con una importante operazione di tutela dalla Regione Lazio, fondamentale a garantirne la continuità operativa.

“Credo molto nel valore del volontariato aziendale", commenta Conte, nella sua veste di Segretario Generale della Lega Italiana dei diritti dell’Uomo Comitato Nathan, che continua: "Condividere un'esperienza straordinaria come quella a Ciampacavallo, sarà sicuramente importante per la coesione aziendale oltre che per un arricchimento personale di tutti. Ciampacavallo è un mondo capovolto dove i ragazzi con disabilità, che gestiscono il centro, insegnano le attività equestri e trasmettono la passione per il cavallo a tutti noi.”

Inoltre è stata promossa una raccolta fondi all’interno della Lounge dell’Aeroporto di Fiumicino il cui ricavato servirà ad acquistare pellet necessari al riscaldamento della struttura.