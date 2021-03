Covid, in Puglia Emiliano chiude le scuole nel Barese e nel Tarantino

Il governatore su Facebook annuncia ordinanze per chiudere gli istituti: il tasso di incidenza dei contagi “a Bari negli ultimi 7 giorni è cresciuto fino a 323 casi per 100mila abitanti (+26%). A Taranto è pari a 285 per 100mila (+29%)”. Sottolinea come nelle due province ci sia la “quasi completa saturazione dei posti letto Covid”. Restrizioni a Bari decise da Decaro: divieto di asporto e chiusura dei distributori automatici di cibi e bevande dalle 18, sospensione delle attività di vendita al dettaglio dalle 19 Condividi:

In Puglia contagi e ricoveri continuano a salire. In alcune province è stata superata la soglia dei 250 casi attualmente positivi ogni 100mila abitanti: si tratta del limite fissato dal governo nel nuovo Dpcm e che consente alle Regioni di intervenire con restrizioni, ad esempio chiudendo le scuole. Ed è quello che ha deciso di fare il governatore Michele Emiliano: istituti chiusi nel Barese e nel Tarantino. Nelle due province, ha spiegato il governatore, i dati "sono allarmanti" e c’è la “quasi completa saturazione dei posti letto Covid”. Nuove restrizioni a Bari, decise dal sindaco (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE).

Emiliano chiude le scuole nel Barese e nel Tarantino vedi anche Covid, nuove zone rosse locali: le restrizioni in regioni e province Il tasso di incidenza dei contagi “a Bari, negli ultimi 7 giorni, è ulteriormente cresciuto fino a 323 casi per 100mila abitanti (+26%). A Taranto è pari a 285 per 100mila, con una crescita del 29%. In queste due province si devono immediatamente chiudere tutte le scuole alla luce dell'ultimo Dpcm del governo e quindi emetterò le relative ordinanze", ha scritto su Facebook Emiliano. "I dati sono allarmanti per il crescente numero di contagi che ormai rileviamo da giorni", ha sottolineato.

I numeri approfondimento Covid-19, il vaccino in Italia e nel mondo: DATI E GRAFICI "I dati aggiornati ad oggi relativi al flusso aggregato della Protezione civile – ha aggiunto il governatore – rappresentano un valore di incidenza settimanale regionale pari a 222 casi per 100mila abitanti, aumentati del 22% rispetto ai 7 giorni precedenti. Solo due settimane fa il valore era di 135 casi per 100mila abitanti". "Anche l'incidenza settimanale a Lecce, pur restando su valori più bassi, è aumentata del 59% rispetto alla settimana precedente e, in generale, risulta in aumento anche nelle altre province. L'indice di replicazione diagnostica al 6 marzo, un indicatore simile all'Rt ma che può essere calcolato più tempestivamente, si attesta su valori di 1.22, indicando che, in assenza di misure mirate a limitare al minimo indispensabile la circolazione delle persone e i contatti interpersonali, il livello di incidenza settimanale tra 14 giorni potrebbe superare, anche a livello regionale, i 300 casi per 100mila abitanti, ben oltre il limite di 250 su 100mila previsto dall'ultimo Dpcm per chiudere tutta la attività scolastica in presenza", ha spiegato Emiliano. Si tratta, ha ribadito, “di una previsione drammatica che farebbe salire spaventosamente ricoveri e decessi".

“Quasi completa saturazione dei posti letto Covid nelle province di Bari e Taranto” vedi anche Covid, le regioni sopra la soglia d’allerta per posti in rianimazione Intanto, cresce la preoccupazione anche per l’aumento dei ricoveri. "Le riunioni giornaliere di monitoraggio dei posti letto Covid hanno già registrato un aumento dei ricoveri, tali da determinare una quasi completa saturazione dei posti letto dedicati nelle province di Bari e Taranto. Ma anche nelle altre province pugliesi, se la curva epidemica dovesse continuare la sua progressione, si determinerà un ulteriore incremento di richiesta di ricovero e queste ultime non potranno più soccorrere quelle di Bari e di Taranto", ha sottolineato Emiliano. "Assai problematica – ha scritto su Facebook – rischia di diventare anche la gestione dei posti letto no-Covid, che continuano a essere sacrificati per la necessaria devoluzione di posti letto alla rete Covid. Le capacità espansive della rete ospedaliera sono ormai al massimo della loro estensione a causa della mancanza di personale. Sarà quindi indispensabile un maggiore supporto dei medici di medicina generale e dei Dipartimenti di prevenzione per l’assistenza domiciliare dei malati Covid".

Nuove restrizioni a Bari vedi anche Covid, quali sono le varianti del virus più diffuse in Italia In Puglia, quindi, la situazione più critica è nella provincia di Bari, dove mediamente si registra il 50% dei contagi quotidiani rilevati nella regione (ma osservata speciale è anche la provincia di Taranto). Nel capoluogo della Puglia, il sindaco Antonio Decaro ha deciso nuove restrizioni: divieto di asporto e chiusura dei distributori automatici di cibi e bevande dalle ore 18, sospensione delle attività di vendita al dettaglio dalle 19. La nuova ordinanza sarà in vigore dall’11 al 28 marzo. Il provvedimento si è reso necessario per "l'incremento esponenziale di nuovi casi”, ha spiegato il Comune. In particolare, l'ordinanza prevede il divieto di asporto di alimenti e bevande dalle 18 per tutte le attività di ristorazione comprese nel Codice ATECO 56 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, food-truck) e per tutte le attività di commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati comprese nel Codice ATECO 47.25; la chiusura dei distributori automatici h24 di alimenti e bevande a decorrere dalle 18 alle 7; la chiusura dalle 19 di tutte le attività di vendita al dettaglio (eccetto generi alimentari, giornali e periodici, medicinali e articoli medicali, fiori e articoli florovivaistici, tabacchi, combustibili per uso domestico e carburanti per autotrazione, articoli funerari) sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, ancorché ricomprese nei centri commerciali, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.