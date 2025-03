Roma, riaperto il Ponte di Ferro. Salvini: "La città è riconnessa"

Dopo oltre tre anni, è stato riaperto oggi a Roma il ponte dell’Industria, anche noto come “Ponte di Ferro”, con una struttura completamente rinnovata, in acciaio, e più ampia. La nuova infrastruttura può resistere a carichi fino a 30 tonnellate e sarà percorribile anche dagli autobus. "Spesso la politica si divide e polemizza ma il lavoro di squadra come quello per piazza Pia, stazione Termini, ponte dell’Industria sta cercando di riconnettere quartieri e municipi di Roma", ha dichiarato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini presente all’inaugurazione del nuovo ponte. "Sono contento che Anas e il ministero siano protagonisti. Prima ho incontrato il governatore della Calabria Occhiuto per un altro ponte, da 3,3 km, che collegherà Calabria e Sicilia. Stiamo cercando di unire e avvicinare”, ha aggiunto.

La nuova struttura



Il ponte, conosciuto dai romani anche come “Ponte di Ferro”, era stato chiuso alla circolazione nell'ottobre 2021 a causa di un incendio che lo aveva danneggiato. Il nuovo progetto lo ha reso più largo e resistente, con due passerelle protette e sicure per i pedoni e per i ciclisti. Come detto, a differenza del precedente, il nuovo ponte è in grado di reggere anche gli autobus che ora lo percorreranno. I lavori, tra le "opere essenziali e indifferibili" del Giubileo, sono stati realizzati dal Gruppo FS Italiane, attraverso la sua società operativa Anas, per un investimento economico di 18 milioni di euro (di cui 13 milioni di fondi giubilari e 5 milioni di Roma Capitale). Alla cerimonia di apertura erano presenti, oltre a Matteo Salvini, Roberto Gualtieri, sindaco di Roma Capitale e Commissario straordinario di governo, Ornella Segnalini, assessora ai Lavori pubblici e alle Infrastrutture di Roma Capitale, Tommaso Tanzilli, presidente del Gruppo FS Italiane e Claudio Andrea Gemme, amministratore delegato di Anas (LO SPECIALE ROMA).

