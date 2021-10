Ponte di Ferro Roma, da Pio IX all’incendio: la storia della struttura

Il Ponte dell'Industria, questo il nome ufficiale, per tutti a Roma è conosciuto come Ponte di Ferro. La struttura andata a fuoco nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 2021 e parzialmente crollata, collega via del Porto Fluviale a via Antonio Pacinotti, nei quartieri Ostiense e Portuense. Il ponte fu costruito tra il 1862 e il 1863 da una società belga per consentire alla linea ferroviaria proveniente da Civitavecchia, che fino ad allora aveva avuto la sua stazione appena fuori Porta Portese, di congiungersi alla nuova stazione ferroviaria centrale di Termini. La società belga effettuò il lavoro in Inghilterra, poi il ponte fu trasferito in pezzi a Roma, dove fu montato. Inizialmente il ponte, costituito da arcate in ferro e ghisa appoggiate su piloni costituiti da tubi di ghisa riempiti di calcestruzzo, si sollevava nella parte centrale per permettere ai piroscafi e ai bastimenti armati di passare liberamente.