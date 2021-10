Roma, Ponte di Ferro a fuoco: indagini sulle bombole di gas

Il sospetto è che a innescare le fiamme sia stata proprio l’esplosione di qualche bombola utilizzata dai senza tetto per cucinare, anche se bisognerà attendere ulteriori rilievi per capire si sia stato un fatto accidentale oppure doloso

Il giorno l'incendio del Ponte di Ferro rimangono i resti di qualche baracca , da dove i vigili del fuoco hanno portato fuori alcune bombole del gas. E secondo Corriere.it , da qui partono le indagini del Nucleo investigativo antincendio del comando provinciale insieme con quelle dei carabinieri della compagnia Trastevere, che svolgeranno nella giornata di domenica un sopralluogo insieme con la sezione Rilievi del Nucleo investigativo dell’Arma. Insomma, si indaga per trovare una spiegazione al rogo devastante che ha avvolto nella notte di sabato il Ponte dell’Industria, vero nome della struttura metallica, riqualificata nel 2013 dopo un altro incendio di baracche che aveva in quell’occasione coinvolto i cavi dell’energia elettrica. ( LA STORIA DEL PONTE DI FERRO )

Intanto, un portavoce Italgas informa che "dalle verifiche condotte già nelle prime ore della mattinata, le condotte del gas che corrono lungo il ponte di ferro all'Ostiense, prontamente isolate chiudendo le valvole a monte e a valle, non hanno subito danni dall'incendio né lo hanno alimentato. Il servizio di distribuzione del gas nella zona prosegue regolarmente e non ha subìto interruzioni. L'esiguità dei consumi di queste ore consente per il momento di poter fare a meno dell'apporto di gas proveniente dalle condotte chiuse".

Sempre secondo quanto scrive Corriere.it, il sospetto è che a innescare le fiamme sia stata proprio l’esplosione di qualche bombole utilizzata dai senza tetto per cucinare, anche se bisognerà attendere ulteriori rilievi per capire si sia stato un fatto accidentale oppure doloso. La cosa certa è che il calore intenso, causato dal rogo, ha indebolito le strutture esterne del ponte. Da quanto emerge potrebbe riaprire tra mesi il ponte. E questo significherà pesanti ripercussioni sul traffico cittadino: la struttura infatti collega i due quartieri Marconi e Ostiense.

Testi: "Scoppio e grida aiuto, poi le fiamme"

"Abbiamo sentito uno scoppio, la puzza di gomma bruciata e di gas. Subito è andata via la luce e siamo scesi in strada". A raccontarlo dei condomini di un palazzo di riva Ostiense a pochi metri dal ponte dell'Industria. "Si sono sentite anche delle grida di aiuto venire dagli accampamenti lungo il Tevere, poi abbiamo visto le fiamme. Pian piano abbiamo visto il rogo crescere e avvolgere il ponte". E ancora: "La cosa più impressionante è stata l'impossibilità di agire davanti a un incendio che si propagava, probabilmente a causa del gas e dei cavi elettrici. Abbiamo visto l'incendio crescere sempre di più. Un rogo avvenuto a pochi metri dall'accademia dei vigili del fuoco e dalla sede dei sommozzatori". Mentre un altro abitante racconta: "Una serata terribile, le fiamme erano altissime. Ho avuto paura. Sotto al ponte ci sono le tubature del gas, il timore era che potesse saltare tutto in aria prima che chiudessero il gas". E c'è chi ora pensa alle ripercussioni sulla vita di tutti i giorni. "Passavo su quel ponte tutti i giorni per andare a lavorare. Ora rimarremo così per anni. Sarà un disastro per chi abita qui".