Caso Andrea Prospero, Procura indaga nel mondo delle truffe online

Dopo la morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento nel centro storico di Perugia, la Procura di Perugia indaga anche nel mondo delle truffe online. Nell'ambito delle indagini sulla morte del diciannovenne abruzzese, gli inquirenti sono al lavoro anche per chiarire eventuali attività illecite che potrebbero emergere da telefoni, sim, carte di credito e altro materiale informatico rinvenuto nel monolocale nel quale Prospero si è tolto la vita. Attualmente, però, non ci sarebbero ancora indagati.

Le indagini

Il secondo fascicolo sul quale sono al lavoro gli inquirenti sarebbe a carico di ignoti. L'ipotesi è che alcuni dei giovani collegati attraverso la rete potessero essere coinvolti in episodi di truffe online. Tra la morte dello studente universitario e le ipotizzate attività illecite non sarebbero tuttavia emersi al momento collegamenti. L'indagine si è quindi divisa in due filoni anche formalmente. Già in base ai primi risultati investigativi resi noti era apparsa chiara l'esistenza di due diversi rami d'indagine.