Zone rosse e arancione scuro, mappa delle restrizioni locali in Italia

PIEMONTE - Da sabato 27 febbraio Craveggia, Villette, Toceno, Malesco, Santa Maria Maggiore e Druogno, in Val Vigezzo nel VCO, sono in zona rossa come Re, in zona rossa già dal 20 febbraio. Dal 3 marzo al 12 sono in zona rossa anche 14 Comuni collegati al focolaio di Cavour: Barge, Bagnolo Piemonte, Crissolo, Envie, Paesana, Gambasca, Revello, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Rifreddo, Sanfront in Valle Po (Cuneo) e Bricherasio e Scalenghe (Torino). Dal 5 al 19 marzo zona rossa anche a Crescentino, in provincia di Vercelli

