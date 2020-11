Il cast di Doctor Strange 2 a Londra per le riprese

Dopo le dichiarazioni di Benedict Cumberbatch , la produzione dell’atteso Doctor Strange in the Multiverse of Madness sembrerebbe essere entrata nel vivo, come riportato anche dal magazine Comicbook .

Doctor Strange in the Multiverse of Madness: al via le riprese

La stunt performer CC Ice ha pubblicato una story sul suo profilo Instagram in cui ha annunciato di trovarsi a Londra per l’avvio delle riprese, dopo il termine di tutti i protocolli introdotti per l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Coronavirus (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Le parole della stunt hanno immediatamente entusiasmato il pubblico, più curioso che mai di poter vedere il nuovo capitolo con protagonista uno dei volti più amati e popolari del mondo dorato di Hollywood, ovvero Benedict Cumberbatch.

Alcune settimane fa l’attore ha rilasciato un’intervista a Watch Time India annunciando la fase di pre-produzione della pellicola, queste infatti le sue parole: “Al momento sto lavorando alla fase di pre-produzione del secondo film di Doctor Strange, sono davvero entusiasta. Inizieremo a girare intorno alla fine di ottobre o agli inizi di novembre”.

Al momento la data di uscita del film è fissata per il 2022, non ci sono notizie ufficiali per quanto riguarda la trama.