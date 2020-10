Doctor Strange 2, Benedict Cumberbatch parla delle riprese

Si sta per alzare il sipario su Doctor Strange in the Multiverse of Madness, questo il titolo della versione statunitense, stando a quanto dichiarato dal protagonista nel corso di un’intervista al magazine Watch Time India .

Doctor Strange 2: una novità nel cast?

approfondimento

Benedict Cumberbatch: le foto con la moglie Sophie Hunter

Se Benedict Cumberbatch ha annunciato l’avvio delle riprese, dall’altro lato un’indiscrezione riguardante una possibile new-entry nel cast ha conquistato l’attenzione mediatica. Infatti, pochi giorni fa l’insider Daniel Richtman ha dichiarato a We Got This Covered della possibilità di vedere Tom Cruise (FOTO) nei panni di Iron Man: “Stanno considerando molti cameo interessanti per il sequel di Doctor Strange per dare vita a versioni differenti di personaggi che già conosciamo. Un esempio, ho sentito che stanno considerando Tom Cruise nel ruolo di Tony Stark per un universo parallelo, una volta Cruise è stato anche vicino alla parte di Tony Stark prima di Robert Downey JR.”.