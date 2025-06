La faida tra Wanda Nara e Mauro Icardi continua. La showgirl e il calciatore, in piena fase di divorzio, si sono attaccati a vicenda attraverso le story Instagram, dove l’attaccante ha pubblicato persino lo screenshot di un conto bancario e ha accusato Nara del furto di 7 milioni di euro, che sarebbe già stato segnalato in Italia. “Potrebbe essere che sapendo che ho le prove di tutto abbia chiesto di confiscarmi il telefono? (Me l’hanno già restituito, non è servito a niente). Ha imparato a truffare come il suo presunto avvocato”, ha scritto. Immediata la replica di Nara, che ha denunciato Icardi. “In riferimento all'ingiustificata pubblicazione di dati personali e sensibili effettuata a mezzo social dal Sig. Icardi Mauro, nonché ai post palesemente diffamatori che ne sono seguiti, la Sig.ra Nara Wanda ha dato mandato al proprio legale di fiducia, avv. Giuseppe Di Carlo, di presentare, presso la competente Autorità Giudiziaria, denuncia/querela in ordine ai reati di trattamento illecito di dati personali e diffamazione”, ha dichiarato in una nota il suo avvocato, Giuseppe Di Carlo. “Si intende così tutelare e difendere il buon nome della Sig.ra Nara Wanda da quanto impropriamente, arbitrariamente e imprudentemente sostenuto nei citati post, evidentemente lesivi dell'immagine, dell'onore e della reputazione della medesima, nonché censurare la immotivata diffusione di dati personali e sensibili. Per i fatti rappresentati, inoltre, si procederà anche in sede civile per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”.