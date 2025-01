Wanda Nara, finita la storia con il rapper L-Gante

“La mia situazione giudiziaria, complessa e dolorosa, mi ha portato a prendere questa decisione. Oggi i miei figli hanno bisogno di me e il mio tempo è totalmente dedicato a loro”. In una story Instagram con la foto delle loro mani intrecciate, ora non più disponibile, Wanda Nara ha annunciato la fine della storia d’amore con il rapper argentino L-Gante. La showgirl sta affrontando una battaglia legale con Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter, padre delle due figlie Francesca e Isabella. Nara ha anche altri tre figli, Valentino, Constantino e Benedicto, avuti da Maxi Lopez. “Oggi le nostre strade si separano per prenderci cura di noi stessi e concentrarci sul nostro lavoro e sulla nostra famiglia”. In un’altra story Instagram, anch’essa non più disponibile, L-Gante ha confermato la rottura. “Questo romanzo è già accaduto, finitelo senza di me. Se per caso me lo chiedete, non cerco né ho bisogno di dare chiarimenti o spiegazioni”.