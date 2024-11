Mauro Icardi chiede il divorzio da Wanda Nara in Italia

Mauro Icardi mette definitivamente la parola fine al matrimonio con Wanda Nara. Il calciatore, dopo 10 anni di nozze e due figlie di 8 e 9 anni, ha chiesto di avviare le pratiche per il divorzio. Lo riferisce Vanity Fair. Una separazione difficile che arriva dopo anni turbolenti. I due, sposati dal 2014, avevano già attraversato una crisi nel 2022 che aveva fatto pensare alla fine della loro relazione, rimasta al centro del gossip per mesi tra attacchi, bugie e smentite da entrambe le parti. Poi il ritorno di fiamma, complice anche il trasferimento nel 2023 in Turchia per seguire la carriera di Mauro Icardi al Galatasaray. La scorsa estate però la nuova crisi: la showgirl e procuratrice argentina dopo le vacanze nel suo Paese con le due figlie non è più tornata in Turchia. A quel punto Icardi, ripresosi dopo un infortunio in campo, è andato in Argentina per riportare le bambine in Italia e Nara lo ha citato in giudizio nel Paese sudamericano.