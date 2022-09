Wanda Nara annuncia la separazione da Icardi su Instagram

“Partita finisce quando arbitro fischia” diceva l'allenatore Vujadin Boskov. E la storia di Wanda Nara e Mauro Icardi sembra proprio arrivata al triplice fischio. Lo ha comunicato la showgirl argentina con un post che è già rimbalzato sulle bacheche di mezzo mondo. Dopo le notizie e le smentite, la Nara ha rotto il silenzio e ha annunciato di fatto la separazione. "È molto doloroso per me vivere questo momento, ma data la mia visibilità con la situazione e le cose che stanno emergendo con le speculazioni dei media, preferisco che lo sappiate da me. Non ho altro da chiarire e non ho intenzione di fornire alcun tipo di dettaglio su questa separazione. Per favore, vi chiedo di capire non solo per me, ma anche per i nostri figli".