Atp Roma, Musetti batte Zverev nei quarti e vola in semifinale

Il 24enne tennista toscano ha superato il tedesco 7-6, 6-4 e ora se la vedrà con Carlos Alcaraz per approdare alla finale del Foro Italico

Per la prima volta in carriera Lorenzo Musetti arriva in semifinale a Roma e lo fa battendo il campione uscente e numero 2 del mondo, Alexander Zverev in due set. Una 'battaglia' nella quale c'è tutto: la rimonta del break subito al terzo game e quello sul 6-5, fino a un tiebreak dominato 7-1 a suon di palle corte. Nel secondo, invece, l'accelerazione la piazza durante il nono game fino a chiudere 6-4. Musetti è il primo italiano a centrare la semifinale a Roma quattro anni dopo Lorenzo Sonego. "Fino alla fine" ha scritto sulla telecamera, sintetizzando la tenacia con cui è stato in campo due ore e 15 minuti. Il carrarino sfiderà adesso lo spagnolo Carlos Alcaraz.

Zverev battuto 7-5, 6-4 Dopo Monte-Carlo e Madrid, arriva dunque anche la semifinale al Foro Italico per Lorenzo Musetti. L'azzurro supera il campione in carica Sascha Zverev con i parziali di 7-5, 6-4 dopo oltre due ore di una partita praticamente perfetta, in cui ha lottato (4 set point annullati nel primo parziale) e azzannato il rivale nel secondo, regalando magie e continue variazioni al tedesco. "Ho lottato fino alla fine - ha commentato - soprattutto nel 1° set in cui Sascha era più propositivo. Ho rimontato in quel game da 40-0, ho giocato un tie-break solido e ho trovato ordine e bellezza, giocando anche un tennis davvero buono. Sono contento della prestazione. Alcaraz? La finale è stata una lezione, ogni volta c'è da imparare. Lo prendo come riferimento, come metodo: un avversario difficile, ma in semifinale è normale. Avrò il tifo e voglio sfruttarlo come fatto stasera". Vedi anche Sinner ricevuto da Leone XIV durante gli Internazionali di Roma. VIDEO