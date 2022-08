Wanda Nara e Icardi verso divorzio, spunta audio: "Non ne posso più"

Da parecchi mesi ormai si vociferava della crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi a causa di una sua presunta liason del calciatore con China Suarez. Alla modella invece era stata attribuita una relazione con il suo body guard. E in questa estate, piena di colpi di scena, la coppia sembra a un passo dal divorzio. A dire la parola”basta” pare sia la Nara. L’imprenditrice, modella e agente del giocatore del Paris Saint-Germain avrebbe chiesto la separazione, stando a un audio che Wanda avrebbe inviato a una collaboratrice domestica, e mandato in onda da una tv argentina, in cui conferma di essere andata in Patria per separarsi definitivamente dal marito.