Orgoglio e pregiudizio, Jack Lowden potrebbe essere Mr. Darcy

L'attore di Slow Horses sarebbe in trattativa per il ruolo di co-protagonista nella serie tv attualmente in sviluppo, che segna un ulteriore adattamento televisivo del celebre romanzo di Jane Austen

Orgoglio e Pregiudizio, la serie Netflix attualmente in lavorazione, potrebbe aver trovato il suo Mr. Darcy.

Secondo Variety, Jack Lowden sarebbe attualmente in trattativa per interpretare il famoso eroe romantico, uno dei personaggi più iconici del mondo letterario, la cui tumultuosa relazione con Elizabeth Bennet è al centro del romanzo di Jane Austen del 1813.

Cosa sappiamo sulla serie tv Orgoglio e Pregiudizio

Svelata per la prima volta lo scorso anno, la serie tv Orgoglio e Pregiudizio in uscita su Netflix è scritta dall'autrice del bestseller Tutto quello che so sull'amore, Dolly Alderton. Non è stato ancora annunciato formalmente il cast, sebbene sulla stampa britannica circolino voci non confermate secondo cui Daisy Edgar-Jones sarebbe stata scelta per interpretare Elizabeth Bennet.

Jack Lowden si unirebbe così a una schiera impressionante di star che hanno vestito i panni di Darcy negli anni. Matthew Macfadyen ha interpretato il personaggio nel film di Joe Wright del 2005, candidato all'Oscar, al fianco di Keira Knightley (FOTO), mentre la serie della BBC del 1995 ha reso Colin Firth noto al grande pubblico. A loro, si aggiungono nomi quali Peter Cushing e Laurence Olivier.

Netflix, peraltro, ha una lunga storia con Jane Austen. Basti pensare all'adattamento di Persuasione, con Dakota Johnson e diretto da Carrie Cracknell.