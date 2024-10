Slow Horses, la serie tv con Gary Oldman rinnovata per la 6° stagione

È stata annunciata la sesta stagione dello show di spionaggio di Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Il nuovo capitolo sarà composto da sei episodi, che proseguiranno con la mescolanza di dramma sia comico che oscuro. La serie, vincitrice di premi Emmy e BAFTA, vede come protagonista l'attore vincitore di un Premio Oscar Gary Oldman, che è stato onorato con nomination ai Golden Globe, Emmy e BAFTA per la sua interpretazione del tanto amato e irascibile Jackson Lamb

Slow Horses è stata rinnovata per una sesta stagione, per la gioia dei fan della serie televisiva che vede protagonista il grande Gary Oldman.



L’annuncio nelle scorse ore che la sesta stagione dello show di spionaggio di Apple TV+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) si farà non poteva che scatenare l'entusiasmo sui social network, dato che quest'opera piace moltissimo, sia al pubblico che alla critica.



Il nuovo capitolo sarà composto da sei episodi che proseguiranno con la mescolanza di dramma da un lato comico e dall'altro assai oscuro.

La serie, vincitrice di premi Emmy e BAFTA, vede come protagonista l'attore vincitore di un Premio Oscar Gary Oldman, che è stato onorato con nomination ai Golden Globe, Emmy e BAFTA per la sua interpretazione del tanto amato e irascibile Jackson Lamb.

Il finale della quarta stagione di Slow Horses è andato in onda all'inizio di questo mese su Apple TV+.

“Il pubblico di tutto il mondo si è innamorato di Slow Horses, e sono entusiasta che Gary Oldman guiderà questo cast stellare in un'altra avventura acida e ricca di azione”, ha dichiarato Jay Hunt, direttore creativo per l'Europa di Apple TV+.

Un portavoce di Apple TV+ ha affermato: “Slow Horses è stata celebrata come ‘sicuramente la migliore serie di spionaggio in televisione’, un ‘veramente epico thriller di spionaggio’ che è ‘incredibilmente brillante’ e semplicemente ‘così dannatamente buono’. Acclamata come ‘scoraggiante e più compatta dei bottoni sulla camicia macchiata di salsa di Lamb’, la serie presenta ‘un mondo completamente realizzato, una sceneggiatura superba, un cast stellare al massimo delle proprie possibilità e una grande azione’, che ‘migliora sempre di più.’ Tutte e quattro le stagioni di Slow Horses hanno ricevuto un punteggio elevato, con due stagioni che hanno ottenuto un raro punteggio perfetto del 100% da parte dei critici su Rotten Tomatoes, mentre la serie continua a ricevere riconoscimenti globali da critici e fan”.