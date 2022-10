Slow Horses 2, il trailer italiano della serie con Gary Oldman

Apple TV+ ha rilasciato il trailer ufficiale della seconda stagione di Slow Horses , in arrivo in streaming dal 2 dicembre (sarà visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Slow Horses 2, di cosa parla

La produzione di Apple TV+ è un adattamento di Dead Lions, il secondo romanzo della serie Slow Horses scritta da Mick Herron, vincitore del CWA Gold Dagger Award. In totale la serie sarà composta da sei episodi, rilasciati settimanalmente ogni venerdì. Slow Horses 2 continuerà a seguire una squadra di agenti dell’intelligence britannica di in un dipartimento della discarica dell’MI5, noto come Slough House, svelando anche alcuni segreti legati alla Guerra Fredda e che ora minacciano le strade di Londra. Dopo avere incrinato i rapporti con i russi, i protagonisti della serie devono affrontare anche i fallimenti personali e rischiare tutto per evitare un incidente potenzialmente catastrofico. “Mi piacciono le serie tv e quando mi è stata proposta Slow Horses mi intrigava questo modo contorto di guardare al mondo spionistico – ha raccontato qualche mese fa il protagonista, Gary Oldman, a HotCorn - Molto di quello che è accaduto nella mia carriera è dipeso da quello che passava sulla mia scrivania. Molti dei ruoli che ho interpretato non li ho inseguiti. Non sapevo che stavo cercando proprio questo, ma quando è arrivato ho pensato: 'È esattamente il tipo di cosa che vorrei fare per i prossimi anni'”.