Slow Horses, il trailer della serie con Gary Oldman

Gary Oldman torna in televisione dopo i due episodi di Friends e la reunion di Harry Potter. Un evento per un progetto adattato da Will Smith, che ne è anche produttore esecutivo

Gary Oldman è senza dubbio un attore cinematografico più che televisivo. Basti pensare che la sua ultima apparizione sul piccolo schermo, eccezion fatta per la reunion di Harry Potter, risale al 2001 in un doppio episodio di Friends. Il fatto che abbia deciso di cimentarsi in uno show per Apple TV+, visibile anche su Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick, è già di per sé una notizia. Ecco cosa sapere sul nuovo progetto del celebre premio Oscar.